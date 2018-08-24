Диппредставители РФ навестили россиянку Бутину в тюрьме

Российские дипломаты посетили гражданку РФ Марию Бутину в американской тюрьме. По данным посольства, к Бутиной относятся как к "опасному преступнику", что осложняет встречи с визитерами.

Диппредставители РФ отметили на странице в Facebook, что из-за режима "административной сегрегации" не хватает времени для ознакомления с материалами дела и выстраивания совместно с адвокатами линии защиты.

По словам сотрудников посольства, из камеры Марию Бутину выпускают только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе. Узница страдает из-за воспаления ноги, квалифицированного медицинского обследования она не получает. Также к россиянке не пустили православного священника.

Посольство направило в тюремную администрацию требование отменить дискриминационные режимы в отношении Бутиной. Также дипломаты готовы продолжить настаивать на скорейшем освобождении россиянки.

Следующее посещение сотрудниками посольства Бутиной запланировано на 29 августа.

Посольство РФ в США ранее заявило о психологическом давлении на Бутину. Условия ее содержания в тюрьме Вашингтона дипломаты назвали неприемлемыми.

Напомним, Мария Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Судебное заседание по ее делу запланировано на десятое сентября. Ее обвиняют в лоббировании интересов России в США без регистрации в минюсте. Ранее подозреваемой было отказано в освобождении под залог. Арест гражданки РФ произошел перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.