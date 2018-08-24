Представлена вторая часть фильма о "Поморском карбасе"

Карбас во время шторма смог выйти к берегу близ селения Койда. Фото: кадр из фильма "Карбас под красными парусами"

Карбас строили в самом отдаленном районе Архангельской области. Капитан карбаса, руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба нашел в селе Лешуконском мастера Виктора Кузнецова, который сшил карбас за несколько недель.

В июле прошлого года команда отправилась в переход из Лешуконского по рекам Вашка и Мезень, а так же Белому морю на Соловецкие острова. Это около 700 километров. Их удалось преодолеть менее чем за две недели.

В прошлом году Дмитрий Амелин представил первую часть фильма "Карбас под красными парусами", в которой рассказывалось об идее и процессе стройки карбаса. Во второй части (она будет состоять из двух серий) - подробности самого перехода на Соловки.

Во время него карбас "Вашка", которую сопровождал моторный катер "Морошка", попала в шторм, ставший первым настоящим испытанием для команды.

Напомним, что в этом году проект "Поморский карбас" стал обладателем национальной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности". За проект на сайте премии проголосовало более 21 тысячи человек.

"Поморский карбас", помимо прочих, опередил такие проекты как "Ультрамарафон Москва - Пекин: забег 8000 км за 200 дней" (18 355 голосов); "Древние книги Сибири: поиск на территории Сибири и Дальнего Востока компактных поселений потомков русских первопроходцев, осваивавших регион, и, возможно, хранящих у себя древние рукописные и старопечатные книги" (16 644 голоса).

В мае в редакции "РГ" и "Родины" прошла презентация "Хрустального компаса", который представил капитан карбаса Евгений Шкаруба.



