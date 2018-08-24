Трамп рассказал о своей возможной отставке

В четверг вечером президент США Дональд Трамп впервые затронул тему своего возможного ухода с поста главы американской администрации.

Напомним, что угроза импичмента (отстранения от должности) для Трампа стала реальной после предъявления обвинений во вторник в судах Александрии и Нью-Йорка его бывшим ближайшим соратникам - личному адвокату Майклу Коэну и бывшему главе его предвыборной кампании, известному политическому лоббисту Полу Манафорту.

"Я не знаю, как уволить того, кто отлично поработал", - улыбаясь, сказал Трамп в интервью Fox News, любимому каналу консерваторов, тем самым, дав понять, что он с иронией относится к возможности своего отстранения с поста президента. Трамп также предупредил, что "рынки рухнут, если его отстранят от должности".

По американскому законодательству, процедура импичмента президента Соединенных Штатов происходит в два этапа: во-первых, за это должна проголосовать палата представителей, а затем сенат большинством в две трети голосов. В настоящее время республиканцы контролируют как верхнюю (51 против 49), так и нижнюю палаты конгресса. Демократы надеются вернуть контроль над Капитолием после промежуточных выборов в ноябре, и имеют неплохие шансы на это. Американский аналитик Сэм Стовал в интервью AFP назвал возможного "сменщика" главы Белого дома, вице-президента США Майка Пенса, "Трампом без твитов". По мнению политолога, политики, которые могут прийти на смену нынешнему президенту США, "будут одинаковыми, но с менее впечатляющим измерением".

Глава Белого дома сделал еще несколько интересных заявлений. В частности, обрушился с резкой критикой в адрес министра юстиции США Джеффа Сешнса. "Все видят, что происходит в министерстве юстиции, и я всегда говорил о справедливости в нем "в кавычках", - сказал президент США. По мнению американского лидера, демократы сохраняют очень сильные позиции в минюсте. "Джефф Сешнс никогда не контролировал министерство, и это нечто невероятное", - сказал он. Как отмечают аналитики, Дональд Трамп регулярно критикует этого ультраконсервативного республиканца за то, что он не воспрепятствовал расследованию спецкомиссии Роберта Мюллера о так называемом российском следе в предвыборной кампании нынешнего президента США. Реакция самого министра юстиции - генерального прокурора Соединенных Штатов, не заставила себя ждать. "До тех пор, пока я министр юстиции, действия министерства юстиции не будут чрезмерно влиять на политические соображения", - сказал Сешнс в своем заявлении через несколько часов. Министр должен был встретиться с Трампом в четверг вечером в Белом доме.

Трамп также прокомментировал уголовные дела в отношении его бывших ближайших помощников. Напомним, что во вторник суд предъявил обвинения Майклу Коэну в нарушении законов о финансировании избирательного процесса, а также в экономических преступлениях. Сам бывший адвокат Трампа, который пошел на сделку со следствием, заявил, что по распоряжению президента США "купил молчание" двух предполагаемых любовниц миллиардера, чтобы не "поднимать шум" во время его предвыборной кампании в 2016 году.

Оппоненты Трампа надеются на то, что Коэн сможет активно сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером в части поиска "российского следа". Трамп, который ранее обвинил Коэна в предательстве, на этот раз смягчил тон. "Он был со мной, наверное, почти десять лет. Я всегда находил, что он хороший парень", - сказал президент США.

Он также в очередной раз выразил поддержку Полу Манафорту, который был признан виновным в налоговом и банковском мошенничестве. Отвечая на вопрос о деле Манафорта, приговор которому еще не известен, но которому грозит несколько лет лишения свободы, глава Белого дома отказался сказать в эфире Fox News, планирует ли он предоставить своему бывшему соратнику президентское помилование.

"Одна из причин, по которой я очень уважаю Пола Манафорта, заключается в том, что он подошел к концу этого (судебного) процесса, не подписав соглашения о признании вины, что позволило бы ему надеяться на более легкий срок, - отметил Дональд Трамп. - В отличие от Майкла Коэна (Пол Манафорт) отказался сдавать (меня) или изобретать истории, чтобы получить соглашение, я испытываю уважение к этому мужественному человеку!".