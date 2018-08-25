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Рубрика: В мире

NYT: Затруднения возникли в работе американской разведки в России

Текст: Максим Макарычев
ЦРУ стало получать все меньше информации от своих российских осведомителей в Москве из-за эффективной работы российской контрразведки, в связи с чем работа американской разведки в России значительно затруднена. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе.

По информации издания, в 2016 году американские разведывательные службы "предоставили (Белому дому) экстренные и явные предупреждения" о намерениях России попытаться повлиять на американские президентские выборы - и подробную оценку операции после этого. "Это произошло в значительной степени благодаря осведомителям, близким к президенту Владимиру Путину, и в Кремле, которые предоставили важные детали", - отмечается в статье.

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Однако два года спустя "жизненно важные кремлевские информаторы в значительной степени замолчали, оставив ЦРУ и другие шпионские агентства в полном неведении о действиях Москвы на ноябрьских промежуточных выборах в конгресс", уточнили американские официальные лица, близкие к разведке США. Высокопоставленные должностные лица американских спецслужб, в том числе директор национальной разведки США Дэн Коутс, предупредили, что россияне намерены "подорвать американские демократические институты", в том числе путем хакерских атак.

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При этом, в отсутствии информации от осведомителей американская разведка затрудняется дать прогноз, какими-именно способами и когда это может произойти. Вместе с тем официальные лица заявили, что у них не было никакой конкретной информации, указывающей на то, что президент России Владимир Путин распорядился, чтобы "его собственные разведывательные подразделения вмешались в американские выборы, чтобы добиться определенного результата".

Признавая то, что "источники были утрачены", должностные лица даже употребили термин "деградация" в отношении информации, получаемой в настоящее время американской разведкой в Москве. Судя по всему, американцы, пишет NYT, при сборе разведывательной информации в России сейчас больше полагаются на технические возможности своих спецслужб, включая перехват телефонных переговоров должностных лиц и проникновение в компьютерные сети. И работа на этом направлении, отмечают источники, остается довольно сильной.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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При этом, как отмечают собеседники издания, они не верят, что российские осведомители американской разведки были арестованы или убиты. "Резидентуре редко удается сразу обнаружить, что осведомители испугались. Только после нескольких пропущенных встреч сотрудники ЦРУ и аналитики пришли к выводу, что источник решил, что ему слишком сложно передавать информацию, - пишет автор статьи. - Скорее всего, они (информаторы) ушли в подполье".

Бывшие и действующие официальные лица также заявили, что усилиям ЦРУ по сбору разведывательной информации повредила высылка из России американских офицеров разведки, работавших под дипломатическим прикрытием в американских представительствах в РФ. Эта мера была предпринята Москвой в ответ на высылку из США в прошлом году десятков российских дипломатов. "Русские выгнали целую кучу наших людей, - сказал бывший сотрудник ЦРУ Джон Сафер, который работал в России в 1990-е годы. - Наша резидентура в Москве, вероятно, сейчас очень маленькая, и они (ее сотрудники) находятся под невероятным наблюдением". Пресс-секретарь ЦРУ отказался от комментариев.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Отметим, что подобный вброс материалов, тем более в NYT, известную своими тесными связями с американскими спецслужбами и публикациями многочисленных утечек "конфиденциальных материалов", может иметь несколько целей. Во-первых, прикрыть своих настоящих агентов, действующих в России, громогласно заявив о "развале шпионской сети". Во-вторых, оправдать собственную неэффективность и проколы, тем более на фоне ведущегося спецкомиссией Роберта Мюллера расследования о "российском следе" в предвыборной кампании Трампа и того невероятного раздражения, которое оно вызывает у президента США, время от времени подвергающего американские спецслужбы, как ЦРУ, так и ФБР, беспощадной критике. В-третьих, как это часто бывает в подобных случаях, "разжалобить законодателей на выделение дополнительных средств для эффективной работы спецслужб". Впрочем, отметим и тот факт, что ведущая американская газета и ее источники признали профессионализм и продуктивность российской контрразведки.

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