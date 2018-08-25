Жена Ярошенко рассказала о первой за семь лет встрече с мужем

Супруга российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремное наказание в США, Виктория, рассказала о первой за семь лет встрече с мужем. "Очень душевно прошла встреча. Конечно, это была встреча радости и в то же время какого-то отчаяния", - призналась женщина.

"Внешне он очень сильно изменился, похудел очень сильно", - описала россиянка супруга. По ее словам, муж "жалуется на условия содержания в тюрьме" и "тоскует по дому, по России". "Угроз ему не поступает, проблем нет", - рассказала Ярошенко об отношениях мужа с другими заключенными в тюрьме города Данбери, куда узника перевели несколько месяцев назад. До этого он отбывал наказание в пенитенциарном учреждении Форт-Дикс (штат Нью-Джерси). Между тем, как рассказала россиянка, муж признался о возникновении у него "абсолютной апатии", передает РИА Новости.

Супруга российского летчика сообщила, что намерена регулярно посещать мужа в исправительном учреждении. Всего будет девять визитов, причем на каждый дается максимальное время, до шести часов. Они вместе с дочерью живут в Нью-Йорке, примерно в 100 километрах от тюрьмы "Данбери".

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет лишения свободы за то, что он якобы намеревался перевезти крупную партию кокаина. Россиянин полностью отрицает свою вину и считает арест провокацией, а дело сфабрикованным американскими спецслужбами. Власти РФ и семья Ярошенко добиваются его возвращения на родину.