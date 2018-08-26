Компания JAC покажет на Московском автосалоне четыре модели

Китайский автопроизводитель JAC, больше известный в России по продаже грузовиков, вновь активизировался на рынке легковых автомобилей. Как стало известно "РГ", на Московский автосалон компания привезет сразу четыре модели.

"На нашем стенде JAC будут представлены кроссоверы S3 и S5, пикап T6 и электромобиль", - рассказал "РГ" представитель бренда.

Он добавил, что S3 покажут в той же версии, которая сейчас представлена в автосалонах, а S5, возможно, продемонстрируют уже обновленным. "Если успеем привезти", - уточнил собеседник. Отметим, что фейслифтинговые кроссоверы S5 вышли с конвейера казахстанского автозавода "Сарыарка Автопром" только в июле.

Особый интерес на Московском автосалоне будет представлять рамный пикап T6, продажи которого должны начаться в России в этом году. Машина с 2-литровым бензиновым или дизельным турбированным двигателем, механической коробкой передач, задним или полным приводом обещает стать одним из самых доступных автомобилей в своем сегменте.

Что касается электрического хэтчбека iEV7S, то его перспективы в России оценить пока трудно. Но модель знаменательна уже тем, что, как утверждает казахстанский производитель, имеет запас хода до 320 км на одной зарядке и является первым серийным электромобилем на территории Таможенного Союза.

Напомним, на ММАС-2018 будет представлено сразу пять китайских компаний - это также Geely, Haval, Lifan и дебютант GAC.