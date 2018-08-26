"Мы никогда не использовали и не будем использовать химическое оружии", - отметил Хаддад, напомнив, что Сирия избавилась от своего химического арсенала в 2013 году, что подтверждено ОЗХО. По его словам, подобные заявления - лишь предлог, чтобы в очередной раз вмешаться в ход конфликта и продлить войну в Сирии.
"Эти заявления не пройдут. У них один предлог для всего - это использование химоружия. И как только наша армия благодаря поддержке дружественных стран продвигается вперед для освобождения наших земель, тут же Запад и США хотят вмешаться для того, чтобы нанести удар по Сирии, и для того, чтобы ослабить Сирию и продлить войну", - цитирует Хаддада РИА Новости.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что Москва не исключает грубой провокации в отношении Сирии со стороны Соединенных Штатов и их союзников. "Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные", - особо отметил Рябков и заверил, что эти угрозы не приносят эффекта и не сказываются на решимости Москвы "продолжать линию", предусматривающую полную ликвидацию очагов терроризма в Сирии и окончательного возвращения этого государства к нормальной жизни.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков со своей стороны рассказал, что по информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками, в провинции Идлиб террористы запрещенной в РФ группировки ""Хайат Тахрир Аш-Шам" (раньше ее знали как запрещенную в РФ террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра") хотят организовать химатаку против мирного населения. По его словам, для инсценировки, "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками доставлены емкости с хлором, а подготовку по обращению с отравляющими веществами экстремисты прошли у представителей британской частной военной компании "Олива".
По данным минобороны РФ, перед террористами поставлена задача: после акции имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок".
Провокация должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец "Салливанс" ВМС США, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В американских ВВС.
Ранее голые обвинения в применении химоружия стали поводом для нанесения ракетного удара по сирийскому военному аэродрому Шайрат, в результате чего погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще около десяти человек получили ранения. Удар США выдали за акт возмездия после якобы имевшей место химической атаки в городе Хан-Шейхун. Расследование на тот момент завершено не было.