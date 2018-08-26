Власти Сирии никогда не использовали и не будут использовать химическое оружие. Об этом заявил посол САР в России Рияд Хаддад, комментируя слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, предупредившего, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам новый удар, если Дамаск применит химоружие.

"Мы никогда не использовали и не будем использовать химическое оружии", - отметил Хаддад, напомнив, что Сирия избавилась от своего химического арсенала в 2013 году, что подтверждено ОЗХО. По его словам, подобные заявления - лишь предлог, чтобы в очередной раз вмешаться в ход конфликта и продлить войну в Сирии.

"Эти заявления не пройдут. У них один предлог для всего - это использование химоружия. И как только наша армия благодаря поддержке дружественных стран продвигается вперед для освобождения наших земель, тут же Запад и США хотят вмешаться для того, чтобы нанести удар по Сирии, и для того, чтобы ослабить Сирию и продлить войну", - цитирует Хаддада РИА Новости.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что Москва не исключает грубой провокации в отношении Сирии со стороны Соединенных Штатов и их союзников. "Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные", - особо отметил Рябков и заверил, что эти угрозы не приносят эффекта и не сказываются на решимости Москвы "продолжать линию", предусматривающую полную ликвидацию очагов терроризма в Сирии и окончательного возвращения этого государства к нормальной жизни.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков со своей стороны рассказал, что по информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками, в провинции Идлиб террористы запрещенной в РФ группировки ""Хайат Тахрир Аш-Шам" (раньше ее знали как запрещенную в РФ террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра") хотят организовать химатаку против мирного населения. По его словам, для инсценировки, "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками доставлены емкости с хлором, а подготовку по обращению с отравляющими веществами экстремисты прошли у представителей британской частной военной компании "Олива".

По данным минобороны РФ, перед террористами поставлена задача: после акции имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок".

Провокация должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец "Салливанс" ВМС США, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В американских ВВС.

Ранее голые обвинения в применении химоружия стали поводом для нанесения ракетного удара по сирийскому военному аэродрому Шайрат, в результате чего погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще около десяти человек получили ранения. Удар США выдали за акт возмездия после якобы имевшей место химической атаки в городе Хан-Шейхун. Расследование на тот момент завершено не было.