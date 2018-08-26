Спасатель погиб под камнепадом в горах Северной Осетии

Во время эвакуации тел погибших альпинистов в Ирафском районе Северной Осетии погиб один из спасателей, участвовавших в операции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики, группа спасателей, которая грузила тела в вертолет, попала под камнепад.

- 6 августа 2018 года при проведении поисково-спасательных работ в Республике Северная Осетия - Алания на горе Галдор погиб спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Владимирович Скрипник, - отметили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС Ставрополья уже выразили свои соболезнования родным и близким погибшего спасателя. В ведомстве уточнили, что его семье будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщалось ранее, три альпиниста из Краснодарского края погибли в горах Северной Осетии. В установленное время группа, поднимавшаяся на вершину Галдор, не вышла на связь. Поиски долгое время не давали результатов, 21 августа для спасательной операции были привлечены специалисты МЧС. Тела погибших альпинистов удалось обнаружить только 25 августа, но из-за регулярных камнепадов в районе их местонахождения операция по эвакуации тел была отложена. В воскресенье утром при помощи вертолета тела удалось эвакуировать.