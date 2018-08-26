Трампу отказано в приглашении на похороны Маккейна

Глава Белого дома написал короткое послание соболезнования, не сказав ни слова о карьере и жизни Маккейна, с которым он в последнее время находился в сложных отношениях: "Мои соболезнования и мое самое искреннее уважение к семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с тобой!".

Несмотря на лечение и отсутствие в Вашингтоне с декабря прошлого года, Джон Маккейн оставался относительно политически активным. Летом 2017 года он бросил вызов президенту Дональду Трампу, к которому никогда не скрывал своей антипатии. Он открыто критиковал его, называя его "дезинформированным" и "импульсивным". Маккейн резко выступал против предложенной Трампом реформы системы здравоохранения. В мемуарах, опубликованных в мае 2018 года под названием "Беспокойная волна", Маккейн осудил, по его словам, явное сочувствие американского президента российскому лидеру Владимиру Путину. Часть консервативного электората так и не простила его за критику Дональда Трампа.

Между тем не исключено участие в церемонии прощания с ним бывшего соперника Маккейна на президентских выборах 2008 года, демократа Барака Обамы. "Мы с Джоном были из разных поколений, имели совершенно иное происхождение, и мы столкнулись на самом высоком уровне политики, - заявил бывший президент США. - Но, несмотря на наши различия, у нас была одинаковая верность чему-то высшему, идеалы, за которые дрались и умирали целые поколения американцев и иммигрантов".

В свою очередь лидер демократической оппозиции в сенате Чак Шумер предложил переименовать здание высшей палаты конгресса, где Джон Маккейн заседал несколько десятилетий.

Напомним, что сенатор Джон Маккейн, летчик, подвергшийся пыткам во время войны во Вьетнаме, кандидат в президенты США и тяжеловес в американской политике, скончался в субботу в возрасте 81 года от рака мозга. Представители республиканцев в сенате, сообщает AFP, объявили в субботу вечером, что он умер днем, в окружении своей жены Синди и его семьи. "Он добросовестно служил Соединенным Штатам Америки в течение шестидесяти лет", - говорится в заявлении. Дочь политика Меган Маккейн опубликовала текст в своем аккаунте на Twitter, в котором говорилось, что она оставалась с отцом до конца его жизни, "как и он был со мной с тех пор, как я родилась".

Джон Маккейн с июля 2017 года проходил курс лечения от глиобластомы, очень агрессивной формы рака с очень низкой выживаемостью. Его семья объявила в пятницу, что он решил прекратить лечение "перед лицом неумолимого наступления болезни". Сенатор умер на следующий день.

Маккейн, отмечают аналитики, вызывал раздражение у многих оппонентов, в том числе по другую сторону Атлантики, однако его невероятная преданность Соединенным Штатам была признана всеми. "Он воплощал вечные добродетели - мужество, лояльность, патриотизм, честь. Его невообразимая решительность и храбрость в качестве военнопленного в Северном Вьетнаме освободили его в некотором смысле, заставив не бояться ничего в политике. В результате он заставлял любого другого политика выглядеть маленьким и жалким", - пишет TheWashingtonPost.

Джон Маккейн, сын и внук адмиралов ВМС США, был первым пилотом истребителя военно-морских сил, который во время войны во Вьетнаме, где он был ранен, попал в тюрьму. Он отсидел в ней более пяти лет. Маккейн позже признавался, что во Вьетнаме его пытали кубинцы, действовавшие якобы с подачи советских военных. Он с тех пор имел ярко выраженную антипатию к СССР, впоследствии России, Кубе, странам социалистического лагеря. Джон Маккейн также стал ярым противником пыток, осуждая ЦРУ за его "мускулистые" методы допросов, санкционированные президентом Джорджем Бушем-младшим.

После его возвращения в Соединенные Штаты в конце войны во Вьетнаме он был избран в Палату представителей, затем стал сенатором в 1986 году. На Капитолии он работал вплоть до последнего переизбрания в ноябре 2016 года. Он продвигал образ независимого республиканца, но в 2000 году проиграл республиканские праймериз, уступив Джорджу Бушу. В 2008 году Маккейн наконец выиграл номинацию своей партии как кандидат от республиканцев, но в ходе голосования на самих президентских выборах уступил Бараку Обаме.

Маккейн хранил стойкое убеждение в том, что Америка должна защищать свои ценности во всем мире, продвигая силовой сценарий решения конфликтов. Он был одним из самых убежденных сторонников войны в Ираке и продолжал продвигать военную роль США в мире. Маккейн искренне считал, что Саддам Хусейн обладает оружием массового поражения. В 2010-м сенатор был встревожен ростом движения "Чайной партии" в рядах республиканцев. Он постоянно выступал за увеличение военного бюджета США и до самой смерти возглавлял комитет сената по вооруженным силам. Маккейн пережил несколько авто и авиакатастроф, в свое время победил рак кожи. Один из экспертов сравнил потерю Маккейна для сената с тем, как если бы автомобиль лишился своего двигателя.