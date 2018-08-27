Эль Фаннинг сыграет Екатерину Великую

Эль Фаннинг и Николас Холт станут частью Российской империи.

"Неоновая демоница" и сестра Дакоты Фаннинг, похоже, вступает в негласное соперничество с самым пластичным актером постсоветского пространства Сергеем Безруковым - количество проектов и интересных персонажей у юного дарования в последние годы лишь растет, и остается лишь впечатлиться подобным трудоголизмом.

После роли "матери Франкенштейна" Мэри Шелли Эль Фаннинг готовится сыграть еще одну историческую личность - Екатерину Великую, которую параллельно, к слову, будет играть известная британская дива Хелен Миррен. Роль Петра III сыграет Николас Холт, недавно отметившийся в другой костюмированной драме "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.

Также Фаннинг может выступить продюсером проекта, вместе со сценаристом шоу Тони Макнамара (эксцентричная абсурдная комедия "Неисправимый оптимист").

Deadline сообщает, что занимается многосерийным проектом компания Hulu, которая сейчас всерьез обсуждает заказ пилотного эпизода.

Продюсируют сериал студия MRC, ответственная за такие шоу, как "Карточный домик" и "Озарк".

Сериал расскажет об непростых отношениях Екатерины Алексеевны II Великой, она же София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская (Фаннинг) и Петра III. В юном возрасте она была представлена будущему мужу, с которым они поженились, когда ей исполнилось 16, а ему 17. Брак был основан на политическом расчете, поэтому супруги заводили любовников, несмотря на рождение сына Павла, а позже напряженная ситуация при дворе и вовсе привела к перевороту и убийству.

Стоит отметить, что один из любопытных проектов с участием Фаннинг, тоже посвященный исторической личности Патрисии Херст, внучке миллиардера, ставшей террористкой, а позже гламурной дивой, оказался закрыт на начальной стадии. Причиной стало недовольство самой Херст.