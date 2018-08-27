Тела трех погибших в Осетии альпинистов доставят в Краснодар

Накануне отряд МЧС спустил тела альпинистов и погибшего в ходе эвакуации спасателя в альплагерь "Комы-арт" в Северной Осетии. Сейчас здесь подготовлен вертолет для транспортировки погибших в Краснодар. Как сообщила корреспонденту "РГ" родственница погибшего альпиниста Александра Садаева Юлия Исакова, первую посадку борт совершит в Невинномысске Ставропольского края, где живет семья спасателя, а затем в столице Кубани.

Похороны спортсменов состоятся в среду. Товарищи и знакомые начали сбор денег для помощи семьям погибших.

Как уже сообщалось, трое альпинистов во время подъема на гору Галдор не вышли на связь в установленное время. Их поиски долгое время не давали результатов.

В Федерации альпинизма Краснодарского края корреспонденту "РГ" рассказали, что с 11 августа в районе Дигория Северной Осетии проходили альпсборы краснодарского альпинистского клуба "Штурм". Среди участников были 26-летний Александр Садаев, 36-летний Анатолий Барабаш и 28-летний Алексей Тукмаков. У всех троих второй разряд по альпинизму, и они могли совершать восхождения самостоятельно. К тому же Александр - профессиональный медик (работал детским врачом-ортопедом в БСМП), Анатолий - спасатель. Поэтому, когда группа 16 августа выдвинулась на штурм горы Галдор (4238 метров), оставшиеся в лагере товарищи были спокойны.

Однако в назначенное время альпинисты не вышли на связь. Учитывая, что в горах даже спутниковые телефоны дают сбой, то поиски поначалу вели собственными силами. Спустя сутки 21 августа руководитель сборов обратился за помощью в Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России. Был задействован частный вертолет "Еврокоптер" из Ставропольского края. Работы в этом районе все время осложнялись турбулентностью и регулярным камнепадом. Близкие и родственники, приехавшие в альплагерь, до последнего момента надеялись найти альпинистов живыми.

- Тела альпинистов были обнаружены 23 августа в юго-западном кулуаре между маршрутами 4Б (по которому совершалось восхождение) и 4А (по которому должен был совершаться спуск), в паре веревок до ледника. По кулуару постоянно летели камни, поэтому к транспортировке тел удалось приступить только вчера утром, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике Северная Осетия.

В ходе эвакуации тел трех альпинистов 26 августа спасатели попали под камнепад, один из них - спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Скрипник из Невинномысска - был серьезно ранен и затем скончался. Трагедия, унесшая жизни сразу четверых мужчин, у которых дома остались матери, жены и дети, потрясла многих людей.

"Страшная трагедия. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким ребят. Саша Садаев - выпускник первой смены Школы альпинизма 2016 года. Всегда в таких случаях возникает вопрос - зачем? Ради чего? Молодые, красивые, талантливые ребята - погибли на этой горе. Многие этого никогда не поймут. Три года назад мы, старые альпинисты, вновь начали учить ребят ходить в горы. Страшно стало от того количества негатива, с которым сталкиваются молодые люди в современном обществе. Горы дают иммунитет от многих социальных болезней. Очень жалко ребят. Очень жалко спасателя Эдуарда Скрипника, который погиб во время эвакуации тел. Пока очень мало информации, чтобы попытаться понять причину трагедии. Я ходил на эту вершину по 6-ке 32 года назад. С тех пор горы сильно изменились. Может быть, не стоило ходить на такую камнеопасную вершину. Все, что мы можем сделать теперь, - проводить ребят", - написал на своей странице в соцсети "Снежный барс" заслуженный работник физической культуры Кубани Иван Аристов.