УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три еврокубковых встречи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано на три еврокубковых матча.

Такое решение организация вынесла по итогам ответной встречи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором "красно-белые" сыграли вничью дома с греческим ПАОКом (0:0) и прекратили борьбу за выход в групповую стадию турнира. Первый поединок завершился победой греков со счетом 3:2.

Адриано в том матче получил прямую красную карточку уже на 33-й минуте. Бразилец был удален за грубую игру против защитника гостей Креспо.

Таким образом, Адриано пропустит первые три встречи "Спартака" на групповом этапе Лиги Европы. Своих соперников команда Массимо Карреры узнает во время жеребьевки 31 августа. Она пройдет в Монако и начнется в 14:00 по московскому времени.