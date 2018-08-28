Автомобили Mazda подорожали в России

На российском авторынке выросли цены практически на все автомобили Mazda. По данным аналитического агентства "Автостат", прежней осталась стоимость только одной модели - хэтчбек Mazda 3. Эта версия по-прежнему доступна по цене от 1 283 000 рублей.

Стоимость других моделей подросла на 12 - 35 тысяч рублей. Седан Mazda 3 в самой бюджетной комплектации Active+ теперь стоит 1 193 000 рублей, его топовая комплектация Exclusive - 1 368 800 рублей (плюс 12 тысяч рублей).

Стоимость седана Mazda 6 начинается с отметки 1 351 000 рублей в начальной комплектации Drive (плюс 15 тысяч рублей). Самая дорогая версия этой модели обойдется в 1 910 200 (комплектация Executive).

Подросли в цене и кроссоверы. Mazda CX5 можно приобрести в базовой комплектации Drive за 1 491 000 рублей (рост на 18 тысяч рублей). За максимальную комплектацию Supreme теперь нужно будет заплатить 2 083 000 рублей.

Больше всего - на 35 тысяч рублей - подорожал полноприводный кроссовер Mazda CX9. В комплектации Supreme он стоит 2 925 000 рублей, версия Exclusive доступна за 3 045 000 рублей.

Ранее стало известно, что 25 производителей автомобилей подняли свои цены за последний месяц. А в июле свои прайс-листы изменили 22 бренда: они сделали упор на сегмент SUV, скорректировав цены в отношении кроссоверов и внедорожников.

А вот АвтоВАЗ, напротив, удивил ценой на новую Lada Granta.