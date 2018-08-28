Дипломатические миссии России в Беларуси и Беларуси в России возглавят новые люди

Такое не часто бывает в дипломатии: Беларусь и Россия практически одновременно решили направить друг к другу новых послов. Чем это вызвано, кто приходит на высокие посты и с какими задачами?

Сначала о смене первого лица в посольстве России в Минске. О том, что это произойдет, разговоры велись уже не один год. Как-никак, Александр Александрович Суриков представлял свою страну в Беларуси уже более 12 лет, что выходит за традиционные временные рамки для дипломатов. Так что в МИД страны решение Президента России сменить посла расценили как ожидаемое событие.

- Происходит ротация послов, для дипломатической службы это нормальный процесс, - отметил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления информации и цифровой дипломатии Анатолий Глаз.

При этом представитель МИД поблагодарил Александра Сурикова за многолетнюю искреннюю работу и весомый вклад в развитие белорусско-российских отношений.

Сам дипломат отметил на прощальном торжественном приеме, что за годы его службы в Минске дружба наших народов стала гораздо крепче: "За этим стоит непростая и тяжелая работа, которую мы прошли с нашими друзьями в Беларуси, ее руководством в первую очередь. Хотелось бы, чтобы она двигалась дальше".

К этому нужно добавить, что Александр Суриков являлся старейшиной дипломатического корпуса в Беларуси и своей открытостью и непредвзятостью суждений завоевал уважение местных СМИ. В том числе, напомним, не так давно он дал обстоятельное интервью газете "СОЮЗ".

Кто же приходит на смену? Указом Президента Владимира Путина новым послом России в Минске стал Михаил Бабич, до этого несколько лет работавший полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном округе. Он прошел разностороннюю армейскую и управленческую школу: служил в ВДВ и войсках КГБ, имеет звание полковника, занимал высокие посты в правительстве ряда регионов, был депутатом Государственной Думы.

Владимир Путин, назначая нового посла, подчеркнул: Беларусь - это страна, с которой Россию связывают особые отношения

В Беларусь Михаил Бабич направляется не только как посол, но и как спецпредставитель Президента по развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Это в очередной раз свидетельствует об особом характере, серьезном масштабе и высоком уровне взаимодействия. Не случайно Владимир Путин отметил при назначении нового главы дипломатической миссии в Минске, что Беларусь - это страна, с которой Россию связывают особые отношения: исторические, этнические, языковые, экономические. "Мы строим еще совершенно новый формат, выстраиваем Союзное государство, - добавил он. - Так что направлений деятельности очень много".

Предварительно Владимир Путин обсудил кандидатуру Михаила Бабича с Президентом Александром Лукашенко и заверил, что это человек, который будет работать на доброе в белорусско-российских отношениях. "Если так, я буду приветствовать это", - заявил белорусский руководитель. Когда Михаил Бабич приступит к своим новым обязанностям, в посольстве России в Минске затруднились сказать. Возможно, это станет известно сегодня на встрече Александра Сурикова с представителями журналистского корпуса по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.

26 лет назад, а именно 25 июня 1992 года, были установлены дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Начались активные интеграционные процессы. Спустя всего три года - 26 мая 1995 года - была упразднена граница между Беларусью и РФ.

Что касается смены белорусского посла в Москве, то она напрямую связана с недавними изменениями в руководстве белорусского Правительства. Игорь Петришенко, немало сделавший для развития белорусско-российских отношений, назначен заместителем Премьер-министра. Кто придет ему на смену? Вопрос пока открыт. Но, как сказал Президент Беларуси, "мы найдем достойного человека".

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