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Фрейндлих, Боярский, Шнуров и Паль сыграют в "коммунальной" комедии

Новость 28.08.2018, 13:47 | Текст: Олег Усков

Три в высшей степени известных деятеля санкт-петербургской культуры, Алиса Бруновна Фрейндлих, Михаил Сергеевич Боярский и дикий любвеобильный мужчина Сергей Шнуров могут сыграть главные роли в сатирической комедии "Этаж" - истории о расселении коммунальной квартиры в Петербурге.

О том, что создатели планируют пригласить названных артистов в проект, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора студии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам Пичугина, проект находится в стадии подготовки к съемкам, и в картину "заявлены яркие личности". "Я хочу, чтобы это была яркая питерская работа с ярчайшим актерским ансамблем", - пояснил гендиректор. Выразив надежду, что после согласования своих графиков, все актеры смогут.

При этом, передает Piter.TV, ранее Михаил Сергеевич сообщил, что с удовольствием снимется в картине.

Также ожидаются российско-таджикская певица Манижа, Александр Паль ("гопник из "Горько!"), Нина Усатова, Анастасия Мельникова, Елизавета Арзамасова, Настя Лифанова.

Согласно синопсису "Этажа", жители петербургской коммуналки "получают письмо от богача, предложившего им выкупить квартиру за двойную цену", после чего между героями возникают разного рода бурные разногласия.

Старт съемок запланирован на конец года.

Ранее сообщалось, что персонаж Боярского, покойный шевалье, вернется в четвертой части "Гардемаринов", главными героями которой станут дети первых фильмов серии. 

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