Глава МИД Германии призвал ЕС поддержать добрососедские отношения с РФ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о том, что Европейский союз нуждается в добрососедских отношениях с Россией. По его словам, это необходимо, несмотря на разные позиции по этому вопросу отдельных государств ЕС.

Маас призвал развивать "новую европейскую восточную политику". "Мы нуждаемся в взаимопонимании между всеми членами ЕС относительно принципов сплоченных действий по отношению к нашим восточным соседям", - отметил немецкий министр иностранных дел. Он подчеркнул, что речь идет не о "применении политики времен холодной войны в совершенно других реалиях сегодняшнего времени", передает РИА Новости.

Также Маас раскритиковал санкционную политику США, заявив, что после введения санкций против России, Китая и Турции Соединенные Штаты могут ввести санкции и против других стратегически важных торговых партнеров ЕС. "... Мы, европейцы, должны сформировать противовес (США)", - заявлял Маас ранее.

Напомним, что отношения между США и Германией в последнее время обострились из-за вопроса выделения средств на оборону НАТО, пролонгации ядерной сделки с Ираном, а также пошлин, в одностороннем порядке введенных Белым домом в отношении импорта стали и алюминия из ЕС.