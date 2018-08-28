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Рубрика: Культура

Канал HBO опубликовал промо-ролик с анонсом "Игры Престолов"

Телеканал HBO выпустил промо-ролик с анонсом киноновинок на 2019 год. В видео вошли кадры из сериала "Игра Престолов", финальный сезон которого должен появиться на экранах в начале следующего года. Точной даты премьеры пока нет.

Фото: youtube.com/ Netflix
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В ролике помимо кадров старого сезона есть и сцены из грядущего восьмого. В частности, эпизод, где Санса Старк обнимает Джона Сноу, что означает, что король Севера вернулся в Винтерфелл. Причем в комментариях к видео поклонники сериала отметили грустный взгляд Сансы. Ранее исполнившая роль Сансы актриса Софи Тернер заявила, что финал эпоса будет "гораздо кровавее, чем когда-либо". Также она пообещала множество предательств и интриг.

В восьмом сезоне зрителя ждут всего шесть эпизодов, но каждый из них станет, по сути, полнометражным фильмом.

Также в промо-ролик вошли кадры из сериалов "Острые предметы", "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив", "Барбершоп", "Кемпинг" и других.

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