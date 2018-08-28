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Оскар Айзек присоединится к киновселенной DC

Новость 28.08.2018, 10:53 | Текст: Борис Шигин
Фото: CBS FIlms, Alison Rosa/ AP Photo
Фото: CBS FIlms, Alison Rosa/ AP Photo

Warner Bros. пригласили Оскара Айзека (По Дамерон в "Звездных войнах", главная роль во "Внутри Льюина Дэвиса" Коэнов) для обсуждения роли в "Бэтмене" Мэтта Ривза. Но кого именно сыграет актер - загадка. Остается только прикидывать.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Geeks WorldWide, Айзек весьма заинтересован возможностью стать членом киновселенной DC. Кроме того, он косвенно связан с Бэтменом: он снялся в "Обещании" с Кристианом Бэйлом, сыграл у Зака Снайдера в "Запрещенном приеме", а с Беном Аффлеком снимется в триллере "Тройная граница" от Netflix.

Пока роль Айзека неизвестна, но говорят, что Warner Bros. составляет список актеров на место главного злодея. Айзек, как мы знаем, играл и хороших, и плохих парней. По слухам, злодеем в новом фильме может стать Пингвин. Если же Ривз откажется от него, то он натворит дел в "Хищных птицах" с Марго Робби в роли Харви Квинн. Также возможен вариант, что Пингвин будет хулиганить с кем-нибудь в компании.

Предстоящая картина Ривза находится все еще на стадии написания сценария. Деталей слишком мало. Хотя, предположительно, Брюса Уйэна сыграет молодой актер, так что мы вряд ли увидим Бена Аффлека в роли Бэтмена. Это может положить начало новой трилогии о Бэтмене с некоторым влиянием комикса - например, "Бэтмен: Год Первый" Фрэнка Миллера.

Съемки новой картины о Брюсе Уйэне, о старте которых еще объявит Warner Bros., вероятно, начнутся следующей весной.

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