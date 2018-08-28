Этим летом в Турции перезахоронили останки подполковника русской армии Карла Ржепецкого. Они были обнаружены в прошлом году во время строительных работ в турецкой провинции Ардаган. Все это время решался вопрос, где должен упокоиться подполковник.

Там, где турки развернули строительство в XXI веке, в начале ХХ века, судя по всему, располагалось русское кладбище. Ученым из России удалось установить, что на нем в Ардагане был похоронен только один подполковник - в 1894 году. Это Карл Карлович Ржепецкий.

Его личность установил начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного военно-исторического архива Олег Чистяков. В официальном заключении о смерти говорилось, что она произошла "от кровоизлияния в мозг, вызванного хроническим воспалением спинного мозга", хотя жена Карла Карловича указывала в своих прошениях о денежной помощи на тиф.

В Ардагане (в то время был территорией Российской империи) не было римско-католической церкви, поэтому отпевали подполковника в армянской католической.

Карл Ржепецкий не совершал подвигов, был, как говорит Чистяков, "обычным русским офицером". В Русско-турецкой войне, по итогам которой Карс и Ардаган отошли России (вновь стали турецкими только в 1922 году) не участвовал, в отличие от туркестанского похода, когда был взят, в том числе, Коканд. Карл Карлович награжден тремя орденами.

Почти год решался вопрос, где захоронить останки подполковника. За это время нашлись его потомки в России и Польше. В прошлом году москвич Максим Редин рассказал, что Карл Ржепецкий - родной брат его прапрабабушки:

- Мне удалось узнать, что один из правнуков Карла Карловича - Брунон - еще жив! Ему 93 года. Я общаюсь по электронной почте с его внучкой Катажиной.

Спустя время, с Бруноном Максим не встретился, но повидался с Катажиной.

- Она уже 30 лет живет в России, - рассказал в августе 2018-го Максим. - Приезжала ко мне в гости, мы два дня провели за изучением семейных документов. Разбирали фотографии.

До этой истории с обнаружением в Турции останков Карла Ржепецкого потомки двух его дочерей не общались, отношения между семьями прервались примерно в середине XX века. Теперь же родственники нашли друг друга.

- И сейчас я поддерживаю связь с представителями обеих ветвей рода, - говорит Максим. - В моем старом семейном альбоме обнаружилась фотография Марии Карловны с сыном. До сих пор не знал, кто на ней изображен, - просто неизвестная женщина с ребенком. Выяснил только сейчас, когда точно такой же снимок мне прислала из Польши Божена - правнучка Марии Карловны. Стало быть, моя прабабушка, Мария Александровна, племянница Карла Карловича, была в добрых отношениях со своими двоюродными сестрами, обменивалась с ними фотографиями. Для меня каждый такой факт очень важен.

Максим отмечает, что мама и папа Катажины - Мацей и Ханна (дочь Брунона) очень помогли ему с поиском в архиве Люблина. Они съездили туда и отсняли огромное дело - 700 листов:

- Просто приехали туда, получили документы, перчатки, чтобы с ними работать, и сфотографировали все нужные бумаги! В России, к сожалению, такое невозможно. Наши архивы за самостоятельное копирование требуют плату. Почувствуйте разницу...

...В конце прошлого года появилась информация, что Турция передаст останки Карла Ржепецкого Польше. Об этом сообщил и министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

- Насколько понимаю, этим вопросом занимался Институт народной памяти и МИД Польши, - сказал Максим Редин.

Однако затем ситуация вновь изменилась. Было принято решение произвести захоронение в Турции, на молоканском кладбище близ селения Солакйурт. Молокане - одно из течений духовного христианства, жили, в основном, в Поволжье. В Закавказье оказались после того, как их стало притеснять царское правительство.

В "Одноэтажной Америке" Ильфа и Петрова есть такие строки: "...их переселили на Кавказ, куда-то в район Карса. Они и там, в новых местах, принялись делать то, что делали веками, - сеять хлеб. Но жить становилось все труднее, преследования делались ожесточеннее, и молокане решили покинуть родную страну, оборотившуюся к ним мачехой. Куда ехать? Люди едут в Америку..."

Что сейчас сделала страна, чтобы увековечить память о подполковнике Ржепецком? Памятник на его могиле установлен не будет, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на губернатора провинции Ардаган Эмина Билмеза. Он так же заметил, что захоронение было проведено при участии представителей министерства культуры и туризма Турции и консульства России в Трабзоне.

Но почему в таком случае не позвали родственников?

- На свое письмо в МИД России я не получил ответа, - объяснил Максим Редин. - Судя по сообщениям в СМИ, позиция родственников мало кого волновала. Российский чиновник из Минобороны, курирующий Российское военно-историческое общество, вообще заявил, что никаких родственников нет. Представьте, как должен чувствовать себя человек, которому говорят, что его на самом деле не существует. Странная и неприятная ситуация, к сожалению, типичная для нашего государства. Польская сторона, если правильно понимаю, в какой-то момент упустила инициативу. Жаль. Карл Карлович мог бы покоиться рядом со своими дочерьми, которых очень любил.

Как выглядит захоронение Ржепецкого на молоканском кладбище, можно судить лишь по этому снимку. Почему с установкой памятника не помогли мемориальные общества, тоже не ясно.

- Думаю, им нет до всего этого дела, - считает Максим Редин. - Сейчас все умеют говорить, а как доходит до дела, выясняется, что это "не наш вопрос". Когда Карл Карлович умер, на памятник собрали деньги его товарищи - офицеры Навагинского пехотного полка. Об этом пишет Елена Карловна в своих воспоминаниях. А теперь всей страной не смогли собрать...

P.S. "Родина" обратилась в Российское военно-историческое общество с просьбой прояснить ситуацию с захоронением подполковника русской армии Карла Ржепецкого и возможностью установки памятника на могиле.