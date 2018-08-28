Путин проведет в Омске совещание по социально-экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки по Сибирскому федеральному округу прибыл в Омск, где проведет совещание по социально-экономическим вопросам.

В программе поездки также осмотр реконструированной улицы в центре города. Главу государства сопровождает врио губернатора Омской области Александр Бурков.

В Омск Владимир Путин прилетел из Новосибирска, где он посетил форум "Технопром-2018" и выступил перед его участниками. В пригороде Новосибирска городе Обь глава государства осмотрел новую школу и пообщался с местными жителями.