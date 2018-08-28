СМИ рассказали о причинах отмены визита Помпео в КНДР

Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку госсекретаря Майкла Помпео в Северную Корею из-за письма, пришедшего из КНДР. Послание было передано от заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля.

Как сообщает The Washington Post, письмо было написано "в агрессивной манере". Между тем подробности содержания письма не приводится.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter 24 августа, что попросил госсекретаря Майка Помпео воздержаться от поездки в КНДР. Глава государства пояснил, что считает недостаточным прогресс в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Северокорейский Власти в свою очередь раскритиковали подобное решение Соединенных Штатов, упрекнув Вашингтон в "двойных стандартах" и "организации преступного заговора" против Пхеньяна.

В Пхеньяне призвали Вашингтон отказаться от "бессмысленной военной авантюры" и реализовать сингапурское соглашение, в котором лидеры двух стран пообещали работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Планировалось, что Помпео посетит КНДР вместе со спецпредставителем Госдепа по Северной Корее Стивеном Биганом. Ранее Помпео в качестве госсекретаря бывал в Пхеньяне трижды.