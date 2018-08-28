УАЗ улучшил шумоизоляцию "Патриота"

Раскрыты новые подробности о внедорожнике УАЗ "Патриот" 2019 модельного года. На ульяновском автозаводе доработали шумоизоляцию автомобиля. Как уточнили в УАЗе, моторный щит теперь почти полностью покрыт звукоизолирующими матами, в колесных арках появились ворсовые подкрылки. Они будут гасить шумы от дороги.

Еще одно новшество - улучшенный микроклимат в салоне. Вытяжная вентиляция перенесена с внутренней части потолка в багажном отсеке в зону заднего бампера. Компания перенастроила климатическую установку, доработала систему рециркуляции охлаждающей жидкости. Это позволило решить проблему запотевания стекол.

Кроме того, во внедорожнике появятся четыре поручня для передних и задних пассажиров. Садиться в автомобиль станет проще.

Ранее стало известно, что обновленный УАЗ "Патриот" получит новую подвеску и двигатель. Презентовать автомобиль планируется этой осенью.

А вот работу над новым поколением "Патриота" на автозаводе пока временно заморозили.