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Рубрика: Российский автопром

УАЗ улучшил шумоизоляцию "Патриота"

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Раскрыты новые подробности о внедорожнике УАЗ "Патриот" 2019 модельного года. На ульяновском автозаводе доработали шумоизоляцию автомобиля. Как уточнили в УАЗе, моторный щит теперь почти полностью покрыт звукоизолирующими матами, в колесных арках появились ворсовые подкрылки. Они будут гасить шумы от дороги.

Фото: <a href='https://kalashnikov.media'>Kalashnikov.media</a>
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Еще одно новшество - улучшенный микроклимат в салоне. Вытяжная вентиляция перенесена с внутренней части потолка в багажном отсеке в зону заднего бампера. Компания перенастроила климатическую установку, доработала систему рециркуляции охлаждающей жидкости. Это позволило решить проблему запотевания стекол.

Кроме того, во внедорожнике появятся четыре поручня для передних и задних пассажиров. Садиться в автомобиль станет проще.

Ранее стало известно, что обновленный УАЗ "Патриот" получит новую подвеску и двигатель. Презентовать автомобиль планируется этой осенью.

А вот работу над новым поколением "Патриота" на автозаводе пока временно заморозили.

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#УАЗ
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