СК возбудил дело после беспорядков в пермской колонии

Следователи возбудили уголовное дело после пресечения массовых беспорядков в исправительной колонии №32 Пермского края. Действия заключенных, попытавшихся устроить бунт, квалифицировали по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Как пояснили в краевом СУ СК РФ, в ходе доследственной проверки удалось выяснить, что 18 августа 2018 года в спальном помещении отряда исправительной колонии, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, один из осужденных применил насилие в отношении сокамерника. Мотивом стала месть за оказанное потерпевшим содействие администрации колонии. Действия нападавшего поддержали еще несколько заключенных, находившихся в том же помещении.

Начавшуюся драку пресекли сотрудники ФСИН. Зачинщиков задержали и переправили в ШИЗО. По мнению регионального ведомства, беспорядки были спровоцированы с целью сменить руководство колонии, так как осужденные экс-силовики не подчиняются законным требованиям сотрудников учреждения и провоцируют их на применение адекватных мер. В связи с этим они стараются сместить требовательного начальника колонии, используя для этого родственные связи, а также знакомства в СМИ.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются очевидцы преступления и другие свидетели. В отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести причиненных ему травм.