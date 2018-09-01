В Приморье вода ушла из всех подтопленных домов

В Приморье к сегодняшнему дню вода ушла из всех домов. Подтопленными остаются 54 придомовые территории в чертах населенных пунктах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели отмечают, что из пунктов временного размещения в свои дома вернулись три человека, но в ПВР остаются еще 19. На территориях, попавших под воду продолжают работу 56 оценочных комиссий, которые занимаются оценкой нанесенного наводнением ущерба. Всего от жителей края поступило 3497 заявлений. В пострадавших районах ведутся аварийно-восстановительные работы. Так, в Уссурийском городском округе работают 13 пожарных насосных станций по откачке воды.

В реках Приморья вода спадает, дополнительные подъемы, произошедшие за минувшие сутки, были не большими и не спровоцировали новых подтоплений. Тем не менее, подтопление пойм рек наблюдается в Октябрьском, Уссурийском, Надеждинском, Чугуевском, Кировском, Ханкайском, Хорольском, Спасском, Михайловском, Яковлевском, Шкотовском, Пограничном районах.

Паводок в южных районах края вызван сильными дождями тайфуна "Соулик". Вода затопила более 200 домов и 300 дворовых территорий. В пяти муниципалитетах был объявлен режим ЧС.

Между тем, синоптики предупреждают, что в Тихом океане сформировался новый тайфун, который принесет в восточную часть Приморья сильные дожди и ураганный ветер.