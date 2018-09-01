В Сочи СК проверит причину смерти человека при ЧП в аэропорту

Следователи проверят обстоятельства гибели сотрудника аэропорта Сочи во время тушения вспыхнувшего самолета. Об этом в субботу сообщили в южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Произошло это ночью, примерно в 3 часа 20 минут. Погибшим оказался руководитель комплексной смены "Базэл Аэро" - компании-оператора аэропорта. Он контролировал ход спасательной операции, пока внезапно не почувствовал боль в области сердца. Его доставили в больницу, однако спасти не удалось, мужчина скончался в реанимации.



Напомним, что Boeing 737-800 рейсом из Москвы в Сочи совершил жесткую посадку в аэропорту города-курорта - он слетел со взлетно-посадочной полосы и загорелся. В этот момент в воздушном судне находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. К счастью, жертв среди тех, кто был в загоревшемся самолете удалось избежать. Пожар потушили всего за восемь минут, а полная эвакуация завершилась за 17 минут.

После эвакуации людей разместили в одном из секторов аэропорта, где с ними работали врачи и психологи. 18 пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Всех пожелавших направили в гостиницу "Бархатные сезоны" в Имеретинской низменности, где им предложили номера для отдыха и горячее питание.