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01.09.2018 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи СК проверит причину смерти человека при ЧП в аэропорту

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

Следователи проверят обстоятельства гибели сотрудника аэропорта Сочи во время тушения вспыхнувшего самолета. Об этом в субботу сообщили в южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
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Произошло это ночью, примерно в 3 часа 20 минут. Погибшим оказался руководитель комплексной смены "Базэл Аэро" - компании-оператора аэропорта. Он контролировал ход спасательной операции, пока внезапно не почувствовал боль в области сердца. Его доставили в больницу, однако спасти не удалось, мужчина скончался в реанимации.

Напомним, что Boeing 737-800 рейсом из Москвы в Сочи совершил жесткую посадку в аэропорту города-курорта - он слетел со взлетно-посадочной полосы и загорелся. В этот момент в воздушном судне находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. К счастью, жертв среди тех, кто был в загоревшемся самолете удалось избежать. Пожар потушили всего за восемь минут, а полная эвакуация завершилась за 17 минут.

После эвакуации людей разместили в одном из секторов аэропорта, где с ними работали врачи и психологи. 18 пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Всех пожелавших направили в гостиницу "Бархатные сезоны" в Имеретинской низменности, где им предложили номера для отдыха и горячее питание.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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