В Сочи завершили выдачу багажа пассажирам горевшего Boeing

В международном аэропорту Сочи завершилась выдача багажа пассажирам загоревшегося в ночь на субботу самолета Boeing 737-800. По информации пресс-службы аэропорта, в течение суток пассажирам было выдано 61 место багажа и четыре детских коляски.

Как пояснила официальный представитель пресс-службы аэропорта Анна Шалимова, сразу после ЧП этот багаж был опечатан, его выдача началась по распоряжению проверяющих служб.

"На время проверочных мероприятий пассажиры пострадавшего самолета были обеспечены гостиницей, сейчас практически все они отбыли по своим делам. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме", - сообщила она.

Напомним, 1 сентября, в 03.01 самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, следовавший рейсом Москва - Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира. Прибывшие на место ЧП четыре пожарных расчета за восемь минут ликвидировали возгорание. Эвакуация пассажиров и членов экипажа прошла в течение 17 минут.

В Сочи следователи допросили пилотов Boeing 737-800, а также сотрудников аэропорта и наземных служб. Сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Среди них ошибка пилота и наземных служб, техническая неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия.