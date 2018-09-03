ФСИН начала новую проверку по делу о пытках в ярославской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний России посчитала недостаточной служебную проверку, проведенную в ярославской колонии после видео с избиением осужденного.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, назначена новая проверка - в отношении управления ФСИН по Ярославской области.

Со слов Максименко, поскольку "исследование обстоятельств происшествия ярославским УФСИН не было проведено полно, объективно и всесторонне, директором службы принято решение об отмене результатов служебной проверки". Дополнительную проверку в отношении руководства УФСИН России по Ярославской области и членов ранее созданной комиссии проводят представители центрального аппарата ФСИН.

- Директором службы дано указание проверить все еще более досконально, - цитирует собеседника информагентство.

Напомним, после опубликования первого видео пыток в ярославской колонии № 1 были уволены 18 сотрудников названной колонии. Двенадцати из них предъявлено обвинение в превышении полномочий. После обнародования второго видео из той же колонии, на котором сотрудники УФСИН избивают пробегающих по коридору заключенных, были арестованы два сотрудника ярославской ИК № 8.