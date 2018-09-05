Арестован подозреваемый в убийстве полицейского в метро

Подозреваемый в убийстве сотрудника УВД на московском метрополитене заключен под стражу. Такое решение принял Черемушкинский районный суд столицы.

В следственном изоляторе 42-летний Нурлан Муратов проведет, как минимум, два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Ему может грозить длительное тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Как уже писала "РГ", 23-летний сотрудник полиции был убит в ночь на 3 сентября на станции метро "Курская". По версии следствия, правоохранитель решил проверить документы у подозрительного пассажира. Паспорта у него с собой не оказалось. Тогда полицейский решил задержать Муратова, но тот внезапно попросился в туалет. Именно там, как полагают в СК, подозреваемый убил полицейского и потом скрылся. Его задержали в метро на следующее утро.