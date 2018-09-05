Новости

Электрокар Nissan Leaf сертифицировали для России 17:23
В ДНР опровергли причастность разыскиваемых мужчин к гибели Захарченко 17:17
Авторы "Богемской рапсодии" поздравили Фредди Меркьюри с днем рождения 17:11
Росстат зафиксировал в августе нулевую инфляцию 17:10
В Кремле назвали "непонятно чем" обвинения Британии по делу Скрипалей 17:06
Архангельский морвокзал с 500-рублевой купюры получит новую жизнь 17:05
"РГС Жизнь" сменила название на "Капитал Life" 17:03
Жители Оренбуржья ощутили отголоски уральского землетрясения 16:59
Путин и Пашинян проведут встречу 8 сентября 16:58
Ровшан Аскеров покинул проект "Что? Где? Когда?" 16:53
На Алтае разработали уникальный фермент для сыра 16:52
В Великом Новгороде завели дело на пациента, сломавшего медику руку 16:52
"Балы" и "Бастионы" ЧФ провели контрбатарейную борьбу 16:52
Япония испытает первый "космический лифт" 16:50
Азия Ардженто заявила, что подросток сам к ней приставал 16:45
На бывшей картографической фабрике ВМФ в Петербурге произошел пожар 16:40
"Крымский титан" полностью остановят к концу недели 16:40
Экс-глава ФСБ назвал ложным посылом обвинения Мэй 16:38
Федун рассказал, почему "Спартак" продал Промеса 16:35
Во Франции подоходный налог станут удерживать по-новому 16:35
Вышел трейлер фильма Netflix о терактах Андерса Брейвика 16:33
В Тюмени столкнулись автобус и самосвал 16:32
Макрон одобрил проведение налоговой реформы во Франции 16:30
СК возбудил дело после обрушения на заводе в Кемерове 16:28
Украинский суд продолжит рассмотрение меры пресечения Вышинскому 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему ремонт дороги становится причиной тяжелых аварий
Почему ремонт дороги становится причиной тяжелых аварий
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
В России появится новый вид ипотеки
В России появится новый вид ипотеки
05.09.2018 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Крымский титан" полностью остановят к концу недели

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Госкомводхоза Республики Крым Фото: Пресс-служба Госкомводхоза Республики Крым
Фото: Пресс-служба Госкомводхоза Республики Крым

Производственные мощности завода "Крымский титан" в Армянске будут полностью остановлены к концу недели - 9 сентября. Об этом заявил директор завода Андрей Акулов.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
На улучшение экологии крымского Армянска уйдет не менее пяти месяцев

- Мы планово останавливаем производственный процесс, - рассказал Акулов. - Пять печей из восьми еще в работе. К 8 сентября остановим еще одну, а к 9 сентября - все печи. Будем регулярно мониторить, как это изменит ситуацию.

В правительстве Крыма тем временем изучают возможные способы подачи воды в пересохший пруд-накопитель завода. Для подачи воды из Каркинитского залива потребуется проложить 10-километровый водопровод диаметром 1200 миллиметров. Но чтобы принять такое решение, рабочая группа должна быть уверена, что морская вода не вступит в химическую реакцию с содержимым кислотонакопителя.

- Хочу отметить, что это мероприятие является затратным и продолжительным по времени. Но это даст возможность пополнить количество воды в этих резервуарах, - заявил председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В Крыму после выбросов остановлен завод "Титан"

По предварительным оценкам, чтобы закачать в кислотонакопитель площадью 42 квадратных километра около 30 миллионов кубометров воды, потребуется не менее пяти месяцев.

Напомним, накануне власти республики приняли решение на две недели приостановить работу предприятия "Крымский титан".

Детей дошкольного и школьного возраста из Армянска и сел Перекоп, Пятихатка и Филатовка вывезти на отдых в санатории полуострова. К настоящему моменту в санатории Евпатории, Саки, Бахчисарайского района вывезены автобусами уже более 3000 детей.

Следственный комитет РФ квалифицировал экологическое ЧП по части 1 статьи 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Постпред России при ОЗХО назвал обвинения Лондона провокацией
Сейсмологи зафиксировали 18 новых толчков на Урале
МИД РФ раскритиковал нежелание Токио извлечь уроки прошлого
На расселение аварийного жилья выделят 433 млрд рублей
В Минкультуры объяснили проблемы с прокатом "Похищенных сокровищ Европы"