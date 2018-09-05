"Крымский титан" полностью остановят к концу недели

Производственные мощности завода "Крымский титан" в Армянске будут полностью остановлены к концу недели - 9 сентября. Об этом заявил директор завода Андрей Акулов.

- Мы планово останавливаем производственный процесс, - рассказал Акулов. - Пять печей из восьми еще в работе. К 8 сентября остановим еще одну, а к 9 сентября - все печи. Будем регулярно мониторить, как это изменит ситуацию.

В правительстве Крыма тем временем изучают возможные способы подачи воды в пересохший пруд-накопитель завода. Для подачи воды из Каркинитского залива потребуется проложить 10-километровый водопровод диаметром 1200 миллиметров. Но чтобы принять такое решение, рабочая группа должна быть уверена, что морская вода не вступит в химическую реакцию с содержимым кислотонакопителя.

- Хочу отметить, что это мероприятие является затратным и продолжительным по времени. Но это даст возможность пополнить количество воды в этих резервуарах, - заявил председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.

По предварительным оценкам, чтобы закачать в кислотонакопитель площадью 42 квадратных километра около 30 миллионов кубометров воды, потребуется не менее пяти месяцев.

Напомним, накануне власти республики приняли решение на две недели приостановить работу предприятия "Крымский титан".

Детей дошкольного и школьного возраста из Армянска и сел Перекоп, Пятихатка и Филатовка вывезти на отдых в санатории полуострова. К настоящему моменту в санатории Евпатории, Саки, Бахчисарайского района вывезены автобусами уже более 3000 детей.

Следственный комитет РФ квалифицировал экологическое ЧП по части 1 статьи 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".