Сейсмологи зафиксировали 18 новых толчков на Урале

Эксперты сейсмологической сети зафиксировали 18 толчков различной силы после основного, который, напомним, потряс Южный Урал в ночь на среду.

"Теперь уже можно говорить о том, что это, скорее всего, первое землетрясение на Урале, которое имеет афтершоковую последовательность, потому что раньше мы такого не наблюдали, максимум один-два слабых толчка после основного", - рассказал ТАСС сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев.

Ученые намерены лично побывать в районе эпицентра, изучить ситуацию на местности.

Между тем, федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба РАН" подтверждает только один афтершок в Катав-Ивановске: через восемь с половиной часов после основного толчка. Его сила была оценена в 3 балла.

Как уже сообщалось ранее, Уральские горы сотряслись в 03:58. Сильные толчки чувствовались в 133 километрах от Уфы и близ Катав-Ивановского. В последнем оказались повреждены, хотя и несущественно, два десятка зданий как минимум.