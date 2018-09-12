В Крыму гаишнику вынесли приговор за смертельное ДТП

Ялтинский городской суд вынес приговор 31-летнему бывшему старшему инспектору ДПС ГИБДД УМВД России по Ялте Сергею Росику, который в мае стал виновником смертельного ДТП на автодороге "Ялта-Севастополь-Гаспра". Об этом "РГ" сообщили в городском суде.

На автомобиле Mercedes-Benz CLS 350 Росик превысил скорость и при обгоне через сплошную линию столкнулся с Kia Picanto на встречной полосе. В том жутком ДТП погибли 64-летняя пенсионерка и находившийся в салоне автомобиля годовалый ребенок. Еще одна женщина и восьмилетняя девочка были травмированы.

Водители, проезжавшие в этот вечер по трассе Ялта-Севастополь, заметили агрессивное вождение владельца Mercedes: гаишник нагло обгонял через сплошную линию, подвергая опасности жизнь других участников движения. Позже экспертиза показала, что Росик управлял автомобилем будучи пьяным.

В мае Сергей Росик был арестован на время следствия, но так и не признал свою вину полностью. И вот теперь судья Ялтинского городского суда Сергей Смирнов вынес приговор по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Росик проведет в колонии-поселении 7 лет 6 месяцев. А после выхода на свободу ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, три года. Вынесенный приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.