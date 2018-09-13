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13.09.2018 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух убивших отца сестер Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу

Две из трех сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, направлены на психолого-психиатрическую экспертизу в рамках следствия. Об этом сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Скорее всего, данная процедура займет несколько дней, на нее отправлены старшая и средняя сестры. Думаю, результаты будут озвучены уже на следующей неделе", - приводит его слова РИА Новости.

Мельников добавил, что это стандартная процедура для такого рода дел.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Сестер Хачатурян проверят на полиграфе‍

Из следственного изолятора девушек уже перевели в Институт имени Сербского.

Ранее сообщалось, что младшая сестра Хачатурян уже прошла медэкспертизу. По сведениям члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого, она была признана невменяемой. Однако в СК комментировать эти заявления не стали.

Напомним, сестер Хачатурян - Марию, Ангелину и Кристину - обвиняют в убийстве отца, 57-летнего Михаила. Девушки нанесли мужчине около 40 ударов ножом. Они признали свою вину и заявили, что решили пойти на убийство "из-за неприязненных отношений" с жертвой. По словам подозреваемых, отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Прокуратура сообщала о том, что располагает сведениями о сексуальном насилии со стороны отца. 

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ), что предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Суд арестовал всех Хачатурян до 28 сентября.

Суд отменил пожизненный приговор убийце женщин
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