Появилось видео с места столкновения двух автобусов под Воронежем

МЧС опубликовало видео спасательной операции на месте столкновения двух междугородных автобусов под Воронежем. Спасатели извлекали пострадавших из искореженных автомобилей через окна, укладывали на носилки и загружали их в кареты "скорой помощи". К месту аварии вечером 18 сентября приехали 15 медицинских бригад.

Напомним, около 20.20 на 525 километре трассы М-4 "Дон" автобус Neoplan, ехавший из Москвы в Черкесск, врезался в стоявший на обочине Volvo из Ставрополя. В аварии погибли пять человек, 16 получили травмы. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело о нарукшении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Neoplan - он не справился с управлением.

Собственную проверку аварии ведут прокуратура и Ространснадзор.