Семьи погибших в ДТП под Воронежем получат страховку

Родственники погибших в столкновении автобусов на трассе М-4 "Дон" под Воронежем могут рассчитывать на страховые выплаты в размере свыше двух миллионов рублей, сообщили в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

- В соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), семьям погибших и пострадавшим пассажирам положены страховые выплаты до 2,025 миллиона рублей, - рассказал президент НССО Игорь Юргенс. Он уточнил, что компания, застраховавшая ответственность перевозчика Neoplan - в нем погибли пять человек, еще более десятка пострадали, - подтвердила готовность произвести выплаты. Информация о наличии договора ОСГОП у перевозчика Volvo уточняется.

Для получения страховки необходимо написать заявление в компании, страховавшие ответственность перевозчиков, с предоставлением паспорта, документа от перевозчика с описанием события и медицинской справки о характере полученных травм, диагнозе и периоде нетрудоспособности. В частности, пассажиры Neoplan могут обратиться в воронежский или ставропольский филиалы ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по телефонам (8473)207-47-57, (8793) 33-18-96 или в головной офис в Москве (495) 737-03-30.

Напомним, вечером 18 сентября на скоростном участке М-4 ехавший из Москвы в Черкесск автобус Neoplan врезался в остановившийся на обочине Volvo со ставропольскими номерами. Погибли пять человек, пострадали 16. Сейчас в больницах остаются девять раненых, несколько - в тяжелом состоянии. Возбуждены два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.