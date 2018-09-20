"Подаренному" ребенку из Омска найдут новую семью

Новорожденная девочка, которую 25-летняя омичка "подарила" учительнице из Санкт-Петербурга, может обрести новых родителей.

- Уже есть кандидаты, готовые законным путем принять ребенка в свою семью, - сообщает официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в Санкт- Петербурге Натальи Агапитовой. - В случае, если биологическую мать признают виновной и лишат родительских прав, девочка будет передана на удочерение.

В настоящее время она помещена в один из домов ребенка Ленобласти. По данным уполномоченного, свидетельство о рождении девочки было оформлено в Омске 19 июля на биологическую мать.

Напомним, уголовное дело в отношении 25-летней омички и 43-летней жительницы Санкт-Петербурга поступило в Кировский районный суд Омска. Они обвиняются в совершение сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов.

По версии следствия, беременная штукатур-маляр решила подарить кому-нибудь свою дочку, так как поняла, что не сможет ее содержать. На ее предложение откликнулась учительница младших классов из северной столицы. Девятидневную кроху по "липовому" свидетельству о рождении вывезли в Санкт-Петербург. Никто из работников аэропорта не заподозрил неладное.О преступлении стало известно совершенно случайно, благодаря бдительности хозяйке комнаты, которую роженица снимала вместе с родственниками.

В настоящее время обвиняемые ждут суда под подпиской о невыезде. Им грозит до десяти лет реального лишения свободы.