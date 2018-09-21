В деле о пытках в ярославской ИК появились новые потерпевшие

Число потерпевших в уголовном деле о пытках в ярославских колониях № 1 и 8 возросло до пяти человек. Все они подверглись избиению со стороны сотрудников ФСИН. Дела о нарушении прав осужденных объединены в единое производство.

- В деле появились еще четверо потерпевших, их фамилии Николаев, Тарновский, Гукасян и Нуждин. В отличие от других, Степана Нуждина нет на опубликованных видео. Он был избит в декабре 2017 года, когда их с Евгением Макаровым привезли в исправительную колонию № 8. Нуждин дает показания на сотрудников ИК-8, в том числе уже арестованных в рамках нашего громкого дела. Сейчас есть уже несколько уголовных дел, объединенных в единое производство, - рассказала РИА Новости адвокат осужденных Ирина Бирюкова.

Напомним, скандал с пытками в ярославских колоних начался в публикации видео, запечатлевшего экзекуцию над Евгением Макаровым. В расправе над осужденным участвовали 14 сотрудников учреждения, им предъявлено обвинение в превышении полномочий, 13 человек помещены в СИЗО, один - замначальника колонии по воспитательной работе, - находится под домашним арестом. Позже появился еще один ролик с избиением осужденных - по этому делу арестованы два сотрудника ФСИН.