Суд в Петрозаводске арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

Петрозаводский городской суд в субботу принял решение об аресте подозреваемого в убийстве двух девушек и покушении на жизнь третьей. Он проведет в СИЗО до 18 ноября нынешнего года. Об этом сообщили в Следственном комитете Карелии.

Напомним, в Петрозаводске в течение одних суток были убиты две девушки. 19 сентября прямо у общежития Медицинского колледжа погибла 20-летняя учащаяся четвертого курса. 20 сентября днем в центре города подозреваемый напал на 27-летнюю девушку. Она умерла до приезда скорой помощи. Все они получили ножевые ранения.

Как заявил на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков была и третья девушка, которой этот молодой человек, 1989 года рождения, также нанес ножевые ранения. Она приходила к нему в гости в общежитие. Девушка осталась жива.

В четверг вечером правоохранительные органы задержали предполагаемого убийцу. нашли они и нож. Подозреваемый дал признательные показания. Он, кстати, был уже не один раз судим. Против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство двух лиц из хулиганских побуждений и статье 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В суде адвокат подозреваемого выступал против ареста, но суд согласился с мнением следствия. Молодого человека арестовали. Ему грозит пожизненное заключение.