Спасатели трех стран похвастались техникой

Россия готова поделиться с Белоруссией и Казахстаном опытом обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу. В планах также - расширение приграничного сотрудничества, программ совместного обучения курсантов, дальнейшее проведение учений.

Эти темы обсуждали на VI заседании Совместной коллегии МЧС республики Беларусь, МВД Казахстана и МЧС России, где спасатели братских стран ежегодно подводят итоги за год и намечают дальнейшие планы. В этом году в нем приняли участие представители Армении и Киргизии.

Площадка Коллегии используются и как выставка достижений спасательного хозяйства. Здесь есть чему поучиться, и что перенять и в области технологий и в использовании оборудования. Например, у белорусских коллег хорошо налажено производство специальной форменной одежды.

- Коллеги, все вы знаете и помните, что было всегда самым трудным в деле пожарного, - переводил разговор в живое русло первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, - это стряхнуть каплю пота с кончика носа. Маска не дает протереть лицо перчаткой, а эта капля раздражает жутко. Вот, стоишь, тушишь и трясешь головой, как баран, чтобы она упала.

Коллеги посмеялись, согласились, но чуть позже в белорусской презентации выяснилось, что их промышленность готова поставлять легкую и гибкую форму при сохранении всех защитных термопараметров. Всего 2,5 килограмма весит комплект спецодежды, так называемой "боевки". Это по весу практически как туристический костюм.

Есть у белорусов и технические новинки. Например, на базе шасси собственного МАЗа они готовы производить и поставлять автолестницы для пожарных. Разработчики утверждают, что соотношение цены и качества прекрасное, да и машины смотрятся солидно. Рассказали они и об оригинальной разработке пеногенерирующей мобильной системе со сжатым воздухом. По сути это прицеп, который производит слабозамерзающую пену, что делает эффективным ее применение в северных широтах. А подачу пены такой прицепчик может осуществить на высоту до 250 метров при расходе в пять раз меньше обычной воды. Когда начальник НИИ пожарной безопасности МЧС Беларуси Сергей Шумай озвучил эти технические характеристики, в зале удивленно оживились.

Коллеги из института географии Казахстана представили разработанную в этом году научно-обоснованную систему мониторинга селевой опасности в бассейнах горных рек. Такая система может быть востребована и в горах российского Кавказа, которые часто страдают от сходов селей, особенно в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

В России наиболее сильны системные разработки в области космического мониторинга, применения пилотируемой тушащей и мониторинговой беспилотной авиации. Но были на презентации и некоторые разработки, которые могут быть полезны не только нашим трем странам, но и всему миру. Например, аэромобильный комплекс "Гидробарьер". С его помощью можно ограничивать разлив рек и водоемов во время резкого паводка. Он представляет собой надувную конструкцию в виде широкой и длинной трубы. Раскатал "Гидробарьер", надул и не нужно больше таскать сотнями и тысячами мешки с песком. Как говорится дешево и сердито, а самое главное быстро. эффективно и просто.