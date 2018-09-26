Сейсмоактивность Южного Урала снизится через два года

Снижение сейсмической активности в Катав-Ивановском районе Челябинской области, где 5 сентября зафиксировали землетрясение, может занять до двух лет.

Напомним, на этот район пришелся эпицентр землетрясения с магнитудой 5,4, на время там вводили режим ЧС. Толчки также почувствовали жители Свердловской области и Башкирии.

Жители Катав-Ивановского района до сих пор продолжают ощущать сейсмические толчки и подземный гул. По прогнозам специалистов, такая ситуация продлится не более двух лет. Сейсмоактивность региона постепенно будет понижаться, дойдя к указанному сроку до показателей фонового уровня. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сотрудника лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филиппа Верхоланцева.

Как ранее сообщала "РГ", ученые установили временные сейсмологические станции для получения данных на месте природного катаклизма. Сначала их было три, сейчас наблюдения продолжает только одна. Ученый считает, что наблюдение с помощью этих приборов нужно продолжать для понимания происходящих процессов.