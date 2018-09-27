В Петрозаводске убийца девушек признался еще в одном преступлении

В Петрозаводске подозреваемый в резонансном убийстве двух девушек и покушении на третью дал еще одни признательные показания. Якобы, в августе нынешнего года он совершил еще одно убийство.

Об этом РИА Новости сообщил собеседник, знакомый с ходом расследования. Корреспонденту "РГ" в республиканском Следкоме не стали комментировать данный факт, сообщив только, что расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, первую убитую девушку - 20-летнюю учащуюся четвертого курса Медицинского колледжа обнаружили 19 сентября вечером рядом с общежитием. На следующий день убили еще одну, теперь уже 27-летнюю девушку прямо в центре города. Недалеко от места ЧП нашли и нож. А бежавшего молодого человека зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Он сел в стоявшее на светофоре такси. Показания водителя машины помогли оперативникам.

20 сентября вечером подозреваемого задержали в лесополосе в отдаленном микрорайоне Петрозаводска. Он там прятался. Молодой человек, 1989 года рождения, ранее судимый, дал признательные показания в двух убийствах и покушении на третью жертву. Он ударил ножом 15-летнюю девушку, которая пришла к нему в гости в общежитие. Она, к счастью, осталась жива и сейчас находится в больнице.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям: 105 УК РФ - убийство двух лиц, из хулиганских побуждений и 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Что касается еще одного предполагаемого убийства, совершенного в августе, то подробности и жертва не известны.