В Махачкале суд арестовал брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова

Депутат Народного Собрания Дагестана и родной брат бывшего главы региона Раджаб Абдулатипов, подозреваемый в участии в преступном сообществе, по ходатайству следствия взят судом под стражу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Минтруда РФ Магомеда Махачева и других руководителей и сотрудников бюро медико-социальной экспертизы.

Напомним, что версии правоохранительных органов, преступная группировка незаконно устанавливала инвалидность гражданам, которые были здоровы и не нуждались в социальных гарантиях. За это члены банды получали немалые взятки.

В рамках расследования дела 26 сентября 2018 года по подозрению в участии в преступном сообществе был задержан депутата Народного Собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов.

Кроме этого, следователям удалось установить еще 6 эпизодов получения взяток и совершения служебного подлога членами преступной группы.