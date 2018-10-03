Пострадавших при взрыве детей перевезут из Дагестана в Нижний Новгород

В Дагестан вылетел спецборт для транспортировки в Нижний Новогород пострадавших при взрыве в школьном спортзале подростков. Там им будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

- Самолет, на котором будут транспортировать пострадавших, оснащен всем современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, в том числе аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета, - уточнили в ведомстве.

Во время транспортировки подростков будут сопровождать не только медики, но и психологи. В Нижнем Новгороде пациентов доставят для специализированного лечения в Российский ожоговый центр (ННИИТО).

Напомним, пятеро подростков получили тяжелейшие ожоги во время взрыва газа в тренерской комнате здания спортивного зала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая Левашинского района.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что впритык к зданию спортзала проходит газовая труба, на которой и выявлена утечка. Через трещины в стенах здания газ попадал внутрь помещения и накапливался. После включения электрических приборов произошел хлопок и возгорание газо-воздушной смеси.