На месте крушения вертолета под Костромой нашли четвертую жертву

Участники спасательной операции, работающие на месте крушения вертолета в Костромской области, нашли тело четвертого погибшего.

По уточненным данным спасателей, на борту разбившегося в Костромской области вертолета AS-350 находились не три, а четыре человека, все они погибли.

- В ходе работ на месте крушения вертолета обнаружены останки четвертого погибшего. Всего на борту находились пилот и трое пассажиров, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧП.

По данным Генпрокуратуры, в числе пассажиров на борту вертолета находился замгенпрокурора РФ Саак Карапетян. По факту падения вертолета в Костромской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть и более лиц" (часть 3 статьи 263 УК РФ). Дело возбуждено Ярославским следственным отделом Северо-Западного СУ на транспорте СК России.

По данным СМИ, упавший вертолет принадлежал комплексу "ХелипортМосква", который предоставляет услуги по аренде вертолетов и обучению пилотов.

Причины трагедии предстоит выяснить следствию. По одной из версий, при совершении полета вертолет в темноте задел за верхушки деревьев, после чего потерял управление и рухнул в лес.