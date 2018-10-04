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04.10.2018 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На месте крушения вертолета под Костромой нашли четвертую жертву

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Участники спасательной операции, работающие на месте крушения вертолета в Костромской области, нашли тело четвертого погибшего.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Замгенпрокурора РФ погиб в аварии вертолета в Костромской области

По уточненным данным спасателей, на борту разбившегося в Костромской области вертолета AS-350 находились не три, а четыре человека, все они погибли.

- В ходе работ на месте крушения вертолета обнаружены останки четвертого погибшего. Всего на борту находились пилот и трое пассажиров, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧП.

По данным Генпрокуратуры, в числе пассажиров на борту вертолета находился замгенпрокурора РФ Саак Карапетян. По факту падения вертолета в Костромской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть и более лиц" (часть 3 статьи 263 УК РФ). Дело возбуждено Ярославским следственным отделом Северо-Западного СУ на транспорте СК России.

По данным СМИ, упавший вертолет принадлежал комплексу "ХелипортМосква", который предоставляет услуги по аренде вертолетов и обучению пилотов.

Причины трагедии предстоит выяснить следствию. По одной из версий, при совершении полета вертолет в темноте задел за верхушки деревьев, после чего потерял управление и рухнул в лес.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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