Велопатруль ЦОДД оштрафовал 91 автохама

В Москве велопатруль Центра организации дорожного движения за прошедший сезон оштрафовал 91 автомобилиста за парковку на тротуарах и велосипедных дорожках.

Велопатруль - это новое подразделение в ЦОДД, работает с 26 июня. Двое инспекторов объезжали улицы Москвы на велосипедах и следили за порядком на дорогах. Сигналы о различных происшествиях патрульные получали из ситуационного центра. Только в последние полтора месяца велосипедисты в форме помогли более чем 500 обратившимся к ним горожанам, сообщил журналистам замруководителя дирекции фотовидефиксации ЦОДД Егор Чернов.

"За это время было оформлено 44 заявки на восстановление дорожных знаков и светофоров", - цитирует Чернова ТАСС.

Отметим, что велосипед позволяет гораздо быстрее автомобиля добраться до места происшествия по загруженным улицам центра. В ЦОДД считают, что велопатруль доказал свою эффективность. В следующем году в этой службе будут работать пять человек на двух обычных велосипедах и трех электрических.