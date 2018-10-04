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04.10.2018 13:28
Рубрика: Охрана порядка

Велопатруль ЦОДД оштрафовал 91 автохама

Текст: Сергей Бабкин

В Москве велопатруль Центра организации дорожного движения за прошедший сезон оштрафовал 91 автомобилиста за парковку на тротуарах и велосипедных дорожках.

Велопатруль - это новое подразделение в ЦОДД, работает с 26 июня. Двое инспекторов объезжали улицы Москвы на велосипедах и следили за порядком на дорогах. Сигналы о различных происшествиях патрульные получали из ситуационного центра. Только в последние полтора месяца велосипедисты в форме помогли более чем 500 обратившимся к ним горожанам, сообщил журналистам замруководителя дирекции фотовидефиксации ЦОДД Егор Чернов.

Фото: Сергей Фадеев/ ТАСС
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"За это время было оформлено 44 заявки на восстановление дорожных знаков и светофоров", - цитирует Чернова ТАСС.

Отметим, что велосипед позволяет гораздо быстрее автомобиля добраться до места происшествия по загруженным улицам центра. В ЦОДД считают, что велопатруль доказал свою эффективность. В следующем году в этой службе будут работать пять человек на двух обычных велосипедах и трех электрических.

#автомобили #ПДД
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