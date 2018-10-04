Замгенпрокурора РФ погиб в аварии вертолета в Костромской области

Следствию удалось установить личности погибших при крушении вертолета под Костромой. Об этом сообщила "РГ" старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по связям со СМИ подполковник юстиции Мария Добрынина.

Вертолет AS 350 с бортовым номером RA-07272 потерпел крушение 3 октября около деревни Вонышево Солигаличского района. Подростки из местного интерната увидели, как за деревней загорелся и упал вертолет, и рассказали об этом воспитателю, которая и вызвала спасателей.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы спасения в 18.40. На место крушения сразу же были отправлены экстренные службы. Спасатели и полиция прибыли в 21.20. Поисковая группа сообщила, что в разбившемся вертолете были три человека. Все они погибли.

- Личности погибших установлены, но тела очень сильно обгорели, поэтому данные об именах пока сообщить не можем, - рассказала собеседница "РГ".

Источник "РГ" в правоохранительных органах сообщил, что среди жертв крушения вертолета был заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян. Надзорное ведомство уже официально подтвердило эту информацию.

По факту падения вертолета в Костромской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть и более лиц" (часть 3 статьи 263 УК РФ). Дело возбуждено Ярославским следственным отделом Северо-Западного СУ на транспорте СК России. Расследование уголовного дела продолжается.