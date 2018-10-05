Медики сообщили о критическом состоянии пострадавшего в ДТП под Тверью

Один из пострадавших в ДТП под Тверью находится в критическом состоянии.

Ситуацию с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим лично контролирует министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Все трое травмированных находятся в Тверской больнице скорой медпомощи.

- Женщину мы только что госпитализировали в нейрохирургическое отделение, у нее закрытая черепно-мозговая травма. Водитель и второй молодой человек в крайне тяжелом состоянии, у обоих шок. У молодого человека, кроме перелома голени, тяжелая открытая черепно-мозговая травма и пневмоцефалия (скопление воздуха внутри черепа), - цитирует ТАСС представителя больницы.

В результате столкновения микроавтобуса, двигавшегося по маршруту Ржев - Старица, и пассажирского автобуса в Калининском районе Твери погибли 13 человек, в том числе водитель микроавтобуса. Три человека пострадали.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: одно в региональном СК, второе - в УМВД. Следственное управление возбудило дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, УМВД - о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц.