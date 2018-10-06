СК опроверг информацию об убийстве пилота вертолета с замгенпрокурора РФ

Следственный комитет заявил, что информация о насильственной смерти пилота вертолета, на котором находился заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, не соответствует действительности. Вертолет разбился вечером 3 октября, погибли 4 человека.

"Огнестрельные ранения не обнаружены ни у одного из погибших в катастрофе", - сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщили, что пилот был убит.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в Солигаличском районе Костромской области. По факту крушения возбуждено дело по части 3 ст. 263 УК РФ.