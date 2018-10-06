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06.10.2018 20:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опроверг информацию об убийстве пилота вертолета с замгенпрокурора РФ

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет заявил, что информация о насильственной смерти пилота вертолета, на котором находился заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, не соответствует действительности. Вертолет разбился вечером 3 октября, погибли 4 человека.

Фото: depositphotos.com
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"Огнестрельные ранения не обнаружены ни у одного из погибших в катастрофе", - сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщили, что пилот был убит.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в Солигаличском районе Костромской области. По факту крушения возбуждено дело по части 3 ст. 263 УК РФ.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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