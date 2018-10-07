СКР попросил арестовать фигуранта дела о ДТП с 13 погибшими под Тверью

Следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте директора ООО "ТрансАвто", сообщили в СКР. Компания эксплуатировала разбившийся в пятницу микроавтобус, в нем погибли 13 человек.

В субботу директора ООО задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих мерам безопасности. Подозреваемый по второму уголовному делу - о нарушении ПДД с тяжкими последствиями - погиб в аварии.

Напомним, 5 октября в 7.48 на трассе Тверь-Ржев водитель маршрутное такси врезалось в шедший навстречу автобус ЛиАЗ. Водитель микроавтобуса и все 12 его пассажиров погибли на месте. Водитель и двое пассажиров автобуса доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор шедший следом машины - из записи видно, что причины выезжать на встречную полосу Ford Transit не было. Столкновение могло произойти из-за технической неисправности микроавтобуса или потери водителем контроля над машиной.

В Ржеве объявлен двухдневый траур, Похороны жертв аварии оплатят муниципальные власти. Родные погибших могут рассчитывать на страховую компенсацию размером свыше двух миллионов рублей.