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07.10.2018 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СКР попросил арестовать фигуранта дела о ДТП с 13 погибшими под Тверью

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте директора ООО "ТрансАвто", сообщили в СКР. Компания эксплуатировала разбившийся в пятницу микроавтобус, в нем погибли 13 человек.

Родные виновника ДТП под Тверью рассказали, почему он мог спешить

В субботу директора ООО задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих мерам безопасности. Подозреваемый по второму уголовному делу - о нарушении ПДД с тяжкими последствиями - погиб в аварии.

Напомним, 5 октября в 7.48 на трассе Тверь-Ржев водитель маршрутное такси врезалось в шедший навстречу автобус ЛиАЗ. Водитель микроавтобуса и все 12 его пассажиров погибли на месте. Водитель и двое пассажиров автобуса доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор шедший следом машины - из записи видно, что причины выезжать на встречную полосу Ford Transit не было. Столкновение могло произойти из-за технической неисправности микроавтобуса или потери водителем контроля над машиной.

В Ржеве объявлен двухдневый траур, Похороны жертв аварии оплатят муниципальные власти. Родные погибших могут рассчитывать на страховую компенсацию размером свыше двух миллионов рублей.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Крупное ДТП под Тверью
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