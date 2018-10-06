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06.10.2018 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директор компании-перевозчика задержан по делу о смертельном ДТП

Директор ООО "ТрансАвто" задержан в рамках уголовного дела, возбужденного после ДТП в Тверской области. В результате столкновения маршрутки и пассажирского автобуса погибли 13 человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области/ТАСС
Игорь Руденя: Попавшая в ДТП под Тверью маршрутка работала нелегально

Как сообщает Следственный комитет, с задержанным проводятся следственные действия. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие изъяло техническую документацию и сведения по обеспечения безопасности перевозок пассажиров.

Страшная авария произошла утром 5 октября. Водитель микроавтобуса нарушил правила дородного движения и врезался в автобус "Лиаз". В маршрутке находились 14 человек, погибли 13, в том числе водитель. Водитель автобуса и один из пассажиров доставлены в больницу Твери.

Глава Тверской области Игорь Руденя накануне рассказал, что компания-перевозчик осуществляла незаконные перевозки под видом заказных.

6 и 7 октября в городах Ржев и Старица Тверской области объявлены траурными днями.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Крупное ДТП под Тверью
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