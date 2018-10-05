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05.10.2018 17:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Родные виновника ДТП под Тверью рассказали, почему он мог спешить

Водитель маршрутного такси Владимир Баранов, оказавшийся виновником страшного ДТП под Тверью, за 30 лет стажа не имел штрафов, но нередко выезжал для обгона на встречную полосу. Спешить его заставлял жесткий график, установленный работодателем. Об этом рассказали родные шофера.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области/ТАСС
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"У Володи никогда не было штрафов за нарушение ПДД, - приводит слова родственников сайт kp.ru. - Но, конечно, случалось, что он шел на обгон по встречке. А по-другому было никак. Начальство поставило Владимиру очень жесткий график".

Родные пояснили, что маршрутка должна была преодолеть расстояние от Старицы до Твери в 80 км за час вне зависимости от дорожных условий и трафика. При этом Владимир Баранов был одним из самых пунктуальных водителей, что подмечали и пасссажиры.

"Если водитель вовремя не привозит людей, его наказывают - лишают премии. Короче, по голове Володю там не гладили", - добавили они.

Издание добавляет, что телефоны компании-перевозчика в пятницу, 5 октября, молчали, взять комментарий журналистам не удалось.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что маршрутка работала нелегально, осуществляя так называемые перевозки по заказу. Напомним, в ДТП у поселка Некрасово в Калининском районе Тверской области погибли 13 человек, 17 пострадали. 

Появилось видео с места ДТП с 13 погибшими под Тверью
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